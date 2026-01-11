Homenagens destacaram a importância de Titina para a dramaturgia brasileira - Reprodução / Instagram

Homenagens destacaram a importância de Titina para a dramaturgia brasileiraReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2026 18:33 | Atualizado 11/01/2026 18:34

fotogaleria

Cláudia Abreu, que contracenou com Titina Medeiros na novela Cheias de Charme (2012), usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada à amiga. No texto, Claudia relembrou a parceria dentro e fora de cena, a amizade construída ao longo do trabalho e os planos que ainda compartilhavam. “Tínhamos tantos planos juntas… Celebro sua existência com todo o amor e com a alegria que você merece. Nunca vou te esquecer. Nunca”, publicou.A atriz Taís Araújo também se despediu de Titina com uma mensagem carregada de afeto. Na homenagem, escreveu: “Você é o melhor da arte, o melhor do mundo. Você é com o que eu gostaria que o Brasil fosse: Você é só amor! Voa, voa, voa brabuleta! Te amo pra sempre!”.Emanuelle Araújo também se despediu de Titina Medeiros nas redes sociais. Em um story publicado no Instagram, ela escreveu: “Tina! Artista linda, brilhante, maravilhosa. Te desejo uma libertação tão potente quanto tua passagem pela Terra”.Além das homenagens já publicadas, Grace Gianoukas, Luis Miranda e Heloisa Périssé também lamentaram a morte de Titina Medeiros nas redes sociais, destacando o talento, a generosidade e a importância da atriz para o teatro e a televisão brasileira.