Homenagens destacaram a importância de Titina para a dramaturgia brasileiraReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A atriz Titina Medeiros morreu neste domingo (10), aos 48 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Após a notícia, artistas usaram as redes sociais para lamentar a perda.
fotogaleria
Titina e Cláudia Abreu contracenaram juntas na novela Cheias de Charme, da TV Globo - Reprodução / Instagram
Emanuelle Araújo também se despediu de Titina nas redes sociais - Reprodução / Instagram
O ator Luís Miranda também se despediu de Titina nas redes sociais - Reprodução / Instagram
Além de colegas de profissão, Cláudia Abreu e Titina Medeiros eram muito amigas - Reprodução / Instagram
Homenagens destacaram a importância de Titina para a dramaturgia brasileira - Reprodução / Instagram

Cláudia Abreu, que contracenou com Titina Medeiros na novela Cheias de Charme (2012), usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada à amiga. No texto, Claudia relembrou a parceria dentro e fora de cena, a amizade construída ao longo do trabalho e os planos que ainda compartilhavam. “Tínhamos tantos planos juntas… Celebro sua existência com todo o amor e com a alegria que você merece. Nunca vou te esquecer. Nunca”, publicou.

A atriz Taís Araújo também se despediu de Titina com uma mensagem carregada de afeto. Na homenagem, escreveu: “Você é o melhor da arte, o melhor do mundo. Você é com o que eu gostaria que o Brasil fosse: Você é só amor! Voa, voa, voa brabuleta! Te amo pra sempre!”.

Emanuelle Araújo também se despediu de Titina Medeiros nas redes sociais. Em um story publicado no Instagram, ela escreveu: “Tina! Artista linda, brilhante, maravilhosa. Te desejo uma libertação tão potente quanto tua passagem pela Terra”.

Além das homenagens já publicadas, Grace Gianoukas, Luis Miranda e Heloisa Périssé também lamentaram a morte de Titina Medeiros nas redes sociais, destacando o talento, a generosidade e a importância da atriz para o teatro e a televisão brasileira.