Mariana Rios compartilha novos registros ao lado do noivo, Juca Diniz e do filho recém nascido, Palo - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 19:20

Rio - A atriz Mariana Rios, 40, abriu um álbum de fotos ao lado do noivo, Juca Diniz, 29, e do filho do casal, Palo, que nasceu no último dia 22 de dezembro. Os registros mostram momentos íntimos da nova rotina da família após a chegada do bebê.