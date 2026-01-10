Mariana Rios compartilha novos registros ao lado do noivo, Juca Diniz e do filho recém nascido, PaloReprodução / Instagram
“O amor acelera a alma. É o desarranjar dos sentidos. Você os perde. Escava até o último grão de força e não consegue encontrar as repostas. Talvez porque elas não existam”, escreveu Mariana na legenda.
A artista escolheu se expressar por meio de um texto poético, em formato de carta, refletindo sobre o impacto profundo do amor e da maternidade. Ela descreve como esse sentimento transforma emoções e rompe qualquer tentativa de controle.
“O amor te faz ir do choro profundo ao riso desordenado. Não te deixa dormir. Intriga sua paz. Distorce sua linha metódica. Te faz flutuar em sensações que fogem do entendimento. Faz parar no tempo”, continuou.
Mariana também reflete sobre o amor como uma escolha que exige entrega e coragem: “É uma escolha? Por vezes sim. Você pode até não embarcar, mas saiba que não entrará em contato com o mais intenso e profundo cárcere do seu âmago”.
Na sequência, ela fala sobre as perdas e ausências de quem decide não se permitir viver esse sentimento em sua plenitude. “Saiba que viverá sem reconhecer todas as vicissitudes do ser. Passará apenas pela vida. Acenando ao navio que passa. Mas você não vai embarcar. E assim perderá as belezas do trajeto”, falou.
No trecho final, a atriz aprofunda a reflexão ao relacionar o amor à intensidade de viver, sentir e se transformar diariamente.
“Não mergulhará nas profundezas do desconhecido. Não passará pelas ondas que causam temor, ao mesmo tempo que revisitam suas emoções. Não olhará para todas as dores, fraquezas, alegrias e cores. Não dará o melhor abraço. Não sentirá o melhor cheiro. Não saberá o que é viver e morrer todos os dias por alguém. Por você. Mariana Rios”, finalizou.
A publicação emocionou os seguidores, que lotaram os comentários com mensagens. “Que lindeza”, comentou a atriz Giovanna Lancellotti. Outros internautas também reagiram: “Como ele se parece com você”, escreveu um seguidor. “Palo é lindo! Família linda e abençoada”, afirmou outro.
