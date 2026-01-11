Anitta em Ensaios da Anitta em Belém - Lucas Ramos / Brazil News

Anitta em Ensaios da Anitta em BelémLucas Ramos / Brazil News

Publicado 11/01/2026 11:23

Rio - A temporada de Carnaval começou oficialmente para Anitta. Neste sábado (10), a "Girl from Rio" escolheu Belém do Pará como o ponto de partida para a sua turnê Ensaios da Anitta 2026. Com ingressos esgotados, a cantora transformou o palco em um espetáculo de exaltação à cultura brasileira, arrastando uma multidão para acompanhar a estreia.

Pela primeira vez no Norte, o "Ensaios" traz simplicidade e glamour ao mesmo tempo para impactar os fãs de Belém na abertura da turnê. Com o tema "Cosmos", Anitta surgiu com um figurino inspirado em seu signo, Áries. Pela primeira vez no Norte, o "Ensaios" traz simplicidade e glamour ao mesmo tempo para impactar os fãs de Belém na abertura da turnê. Com o tema "Cosmos", Anitta surgiu com um figurino inspirado em seu signo, Áries.

A noite também foi marcada por parcerias no palco como Viviane Batidão e Gaby Amarantos, reforçando o carinho da artista pelo público paraense.

Assista à abertura do show: