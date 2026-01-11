Mari Palma celebrou a união em Santana de Parnaíba, no interior paulista - Reprodução / Instagram

Mari Palma celebrou a união em Santana de Parnaíba, no interior paulistaReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2026 19:42

Rio - A jornalista Mari Palma, de 36 anos, compartilhou neste domingo (11) fotos do casamento com o comediante Osmar Campbell, 37 anos. A cerimônia aconteceu no sábado (10), em Santana de Parnaíba (SP), e reuniu familiares e amigos próximos.

“O dia mais feliz de nossas vidas”, escreveu Mari na legenda da publicação, ao dividir os registros do momento especial.Em entrevista à Vogue, a jornalista contou detalhes sobre as escolhas para o grande dia. “Eu queria algo simples e confortável que mostrasse minhas tatuagens — tem muitas para ele, então seria um jeito de tê-lo ali também —, e ficou perfeito. Além disso, vou entrar com os meus dois irmãos, segurando o radinho de pilha do meu pai (ao som de Beatles) junto do buquê. Quero senti-lo em cada passo que der até o altar”, revelou.Nos comentários, seguidores celebraram a união. “Eu vivi para ver o casal mais lindo se casando”, escreveu uma seguidora. “Vocês estão muito lindos!”, disse outra. “Toda a felicidade do mundo para vocês! Que seja uma jornada linda, leve, alegre e cheia de amor!”, desejou uma terceira.