Manoel Carlos tinha parkinson - Alex Carvalho / Divulgação

Manoel Carlos tinha parkinsonAlex Carvalho / Divulgação

Publicado 10/01/2026 20:41 | Atualizado 10/01/2026 22:35

Rio - Artistas lamentaram, neste sábado (10), a morte do autor e escritor Manoel Carlos, aos 92 anos . Reconhecido por transformar o cotidiano em dramaturgia, o novelista recebeu homenagens de colegas que destacaram sua sensibilidade, generosidade e legado para a televisão brasileira.

fotogaleria

O autor Walcyr Carrasco publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais. “Manoel Carlos não escreveu apenas novelas. Escreveu o cotidiano, o amor dito no silêncio, os conflitos que moram dentro de casa. Transformou salas de estar em cenários e fez do Brasil um grande capítulo contínuo. Que ele descanse em paz! Um abraço aos seus familiares e admiradores”, escreveu. O autor Walcyr Carrasco publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais. “Manoel Carlos não escreveu apenas novelas. Escreveu o cotidiano, o amor dito no silêncio, os conflitos que moram dentro de casa. Transformou salas de estar em cenários e fez do Brasil um grande capítulo contínuo. Que ele descanse em paz! Um abraço aos seus familiares e admiradores”, escreveu.

A atriz Taís Araújo, uma das intérpretes de Helena nas obras de Manoel Carlos, na novela Viver a Vida, prestou uma homenagem ao autor nas redes sociais. Em sua mensagem, ela destacou a importância de Maneco em sua trajetória artística: “Obrigada por ter acreditado em mim e por ter me transformado. E, principalmente, obrigada por fazer o Brasil sonhar e ser mais bonito. Seu legado na teledramaturgia jamais será esquecido por todos nós".

A atriz Maitê Proença, que foi uma das Helenas criadas por Manoel Carlos, também prestou sua homenagem ao autor nas redes sociais.



Maitê Proença, que foi uma das Helenas na novela "Felicidade" em 1991, se manifestou em uma mensagem breve: “Ah, Maneco adorado, voe bem leve, voe pra Paz. Leve junto nosso imenso amor e admiração”, escreveu a atriz, ressaltando o vínculo especial construído ao longo da parceria profissional.

Carolina Ferraz também prestou homenagem ao autor. “É com grande pesar que venho prestar minha homenagem a este autor que tantas coisas boas fez pela dramaturgia brasileira. Tive o prazer de trabalhar com ele em algumas de suas obras e sempre fui surpreendida por sua generosidade e pela habilidade única de tratar o dia a dia com poesia”, afirmou. Ela ainda destacou a forma marcante como Manoel Carlos escreveu personagens femininas e agradeceu pelas oportunidades ao longo da carreira.

A atriz Klara Castanho, que viveu a personagem Rafaela na novela "Viver a Vida" (2009), também usou as redes sociais para prestar homenagem a Manoel Carlos. “Ele, que me ajudou a entender o que era a profissão, e me presenteou com a personagem que me apresentou pro grande público. Descanse em paz, Maneco. Todo meu amor", escreveu.

Gabriela Duarte fez uma publicação lamentando a morte do escritor e destacou o carinho e a gratidão que guarda pelo autor: "Obrigada por tantas histórias lindas, genialmente contadas, inesquecíveis. O Brasil te aplaude de pé. Você está eternizado em nossa cultura e em nossos corações".

A atriz Letícia Spiller prestou uma homenagem emocionada a Manoel Carlos, relembrando a parceria em "Viver a Vida" (2009) e a personagem Betina, escrita pelo autor: "Obrigada por transformar cotidiano em poesia, silêncio em emoção e novela em memória afetiva de tantas gerações. Seu olhar segue vivo em cada cena, em cada palavra, em cada coração".

O jornalista Tadeu Schmidt se despediu com uma homenagem destacando a convivência e o lado humano do autor. “Tive o prazer de conviver com esse craque. Além do talento que todo mundo conhece e admira, tinha muita história pra contar. O papo era sempre bom demais. Obrigado, querido Maneco”.