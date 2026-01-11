Tainá Militão - Divulgação

Tainá MilitãoDivulgação

Publicado 11/01/2026 05:00

Rio - Com mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, Tainá Castro Militão usa seu perfil nas redes sociais com o objetivo de se aproximar do público de forma mais realista e humana. Casada com Éder Militão, jogador da Seleção e zagueiro do Real Madrid, a influenciadora digital faz questão de mostrar na internet não apenas a rotina, mas também os desafios do dia a dia, como "o cansaço e as inseguranças".

fotogaleria

"Quero que quem me acompanha se identifique e entenda que por trás das fotos existe uma mulher comum, com dores, aprendizados e superações diárias", destaca ela, que também é conhecida por compartilhar conteúdos voltados à rotina fitness, incluindo dieta e exercícios. "Nem sempre é fácil manter o foco, mas eu mostro que disciplina também é uma forma de autocuidado. Quando erro, ajusto, aprendo e sigo, e faço questão de dividir esse processo".



Sobre a exposição da vida pessoal, Tainá, que é mamãe de Helena, de 6 anos, e Matteo, de 4, frutos do antigo relacionamento com o também jogador Léo Pereira, explica que aprendeu a estabelecer limites, algo que exige maturidade. "Eu compartilho dores que podem ajudar alguém, mas também aprendi a proteger minha família e minha saúde emocional".

Como o marido mora na Espanha, Tainá se divide entre o país europeu e o Brasil. Entre as viagens frequentes, mudanças de fuso horário e adaptações culturais, a influenciadora conta como a distância impacta a rotina familiar e emocional. "Tem saudade, adaptação e cansaço. A solução é planejamento, rede de apoio e muita presença quando estou com meus filhos. Qualidade de tempo é essencial".

A empresária também revela o segredo para manter a vida a dois equilibrada em meio às agendas intensas de trabalho. "O que funciona pra gente é conversa, empatia e lembrar que somos parceiros, principalmente na criação dos nossos filhos". Vale lembrar que Éder é papai de Cecília, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, atual de Léo Pereira, ex de Tainá.



Ao fazer um balanço de 2025, a criadora de conteúdo comenta que foi um período de grande crescimento pessoal e profissional. "Tive desafios, mas aprendi a respeitar meus limites, pedir ajuda e confiar mais em mim". Já neste ano, ela pretende seguir mostrando na web a vida como ela é, com falhas, ajustes e evolução. Sobre as metas para 2026, ela revela: "Profissionalmente, crescer com propósito. Pessoalmente, seguir cuidando de mim e da minha família, estando presente para meus filhos", conclui.

*Reportagem das estagiárias Mylena Moura e Ellen Izabelle, sob supervisão de Isabelle Rosa