Carolina Dieckmann aproveita o verão no Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmann aproveita o verão no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 12:04

Rio - Após passar os últimos meses enfrentando o inverno europeu, Carolina Dieckmann aproveitou a manhã deste sábado (10) para se reconectar com o clima tropical do Rio de Janeiro. Com os termômetros da capital fluminense podendo atingir os 40°C, a artista escolheu a Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca, como cenário para celebrar seu retorno.

fotogaleria

Em suas redes sociais, Carol surgiu sorridente usando um biquíni com padronagem listrada e comentou a mudança brusca de temperatura. "Ai, o verão só começou hoje para mim. Quando eu viajei, em novembro do ano passado, estava muito frio aqui no Rio, mas agora que eu voltei, o 'errejota' vai e me abre esse solzão? 'Boraa'", escreveu a atriz na legenda da publicação.A postagem rapidamente acumulou interações de fãs, que elogiaram a boa forma da estrela e brincaram sobre sua volta à cidade. "Sou fã desde novinha! Amo essa mulher", comentou uma seguidora; "o Rio de Janeiro ficando mais lindo porque você voltou!", comentou um fã clube; "Nem sei quem brilha mais: o verão ou ela!", escreveu outra pessoa.A temporada internacional de Carolina foi vivida ao lado do marido, Tiago Worcman, e dos filhos, José e Davi.