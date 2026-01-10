Dudu Camargo e Saory Cardoso em Minas Gerais - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 09:37 | Atualizado 10/01/2026 10:06

Rio - O apresentador Dudu Camargo, vencedor da última edição de "A Fazenda", e a influenciadora Saory Cardoso utilizaram as redes sociais para registrar momentos de lazer em Ouro Preto, Minas Gerais. Em publicação feita nesta sexta-feira (9), Saory exibiu uma sequência de fotos do casal em um chalé privativo, destacando o período de repouso após o cronograma intenso de três meses de confinamento no programa da Record TV.

As imagens mostram os ex-participantes em diferentes áreas da acomodação, incluindo registros em uma piscina e momentos de celebração. Na legenda da postagem, a influenciadora mencionou a busca por tranquilidade e a importância do descanso em ambiente reservado após a finalização da competição.

"Quando o corpo pede descanso, a mente pede tranquilidade e a alma quer sentir, é preciso de um lugar que te traga paz. Depois de 3 meses intensos, foi perfeito descansar nesse paraíso com a melhor companhia que existe", escreveu na legenda.

O relacionamento, que teve início durante o reality, foi oficializado publicamente por Dudu Camargo em participação recente ao "Link Podcast", onde o apresentador confirmou o pedido de namoro e a troca de alianças.



Dudu Camargo conquistou o primeiro lugar na final de "A Fazenda 17", disputando o prêmio com Duda Wendling (2º lugar), a própria Saory Cardoso (3º lugar) e Fabiano Moraes (4º lugar). Desde o fim da atração, o casal tem compartilhado a rotina de convivência fora da sede do programa.