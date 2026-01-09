Ludmilla compartilha registros de viagem em família - Reprodução/Instagram

Ludmilla compartilha registros de viagem em famíliaReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 21:49

Rio - Ludmilla, de 30 anos, está aproveitando as férias de verão ao lado da família em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A cantora usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para compartilhar com os seguidores alguns registros dos dias de descanso no destino paradisíaco.

Nos cliques, Ludmilla aparece posando de biquíni em meio à paisagem deslumbrante da ilha e também surge mergulhando ao lado de uma tartaruga marinha. A artista ainda dividiu momentos em família ao lado da mulher, Brunna Gonçalves, de 34 anos, e da filha do casal, Zuri, de 7 meses. Em uma das fotos, as três chamaram atenção ao surgirem com trajes de banho combinando, todos com estampa de oncinha.

“Noronhei demais, tava precisando disso, amor, família, amigos, sol, música, vibe… começar o ano assim é bom demais”, escreveu Ludmilla na legenda da publicação. Brunna também comentou o momento especial: “Nós três nesse mundão!”.

A publicação rapidamente recebeu diversos elogios de fãs e amigos. “Que coisa mais linda, cara”, comentou uma seguidora. “Maravilhosa, só fotão”, elogiou outra. “Sabe viver demais!”, escreveu uma terceira, celebrando a fase vivida pela cantora.