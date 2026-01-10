Jonathan Nemer publicou desabafo criticando ataques virtuais sofridos pela influenciadora - Reprodução / Instagram

Jonathan Nemer publicou desabafo criticando ataques virtuais sofridos pela influenciadoraReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 17:23 | Atualizado 10/01/2026 19:37

“O que essa menina apanhou na internet não tá escrito. Desde a primeira vez que ela divulgou que estava com câncer”, disse o humorista Jonathan Nemer em uma série de stories no Instagram.Em um vídeo de reflexão, o influenciador relembrou a trajetória da influenciadora e a falta de empatia que enfrentou. “Imagina você ter 15 anos e descobrir um câncer. Em vez de acolhimento, enfrenta um apedrejamento virtual. Depois resolve se casar com o amor da sua vida e vem mais apedrejamento”, disse.Jonathan comentou a repercussão do caso e criticou duramente as ofensas que Isabel recebeu desde que revelou a doença.“E hoje, a Isabel Veloso, aos 19 anos, faleceu. E como estão essas pessoas que fizeram isso? Na verdade, me incomodo de chamar essas pessoas de pessoas, porque não é ser humano. Não tem humano nisso. Mas se eu falar animal também não combina. Porque animal não é assim também. Monstro. É monstro quem faz isso”, desabafou.O humorista ainda fez um apelo por mais responsabilidade nas redes. “Pra você que costuma comentar o que der na telha, seja mais humano, mais sensível. Se não for pra edificar, fique em silêncio. Suas palavras podem adoecer, ainda mais alguém que já está lutando contra uma doença devastadora”, concluiu.O influenciador Tirullipa também se manifestou. Ele publicou um story com um vídeo antigo de Isabel, acompanhado de um emoji de choro, em sinal de luto.Já a cantora Solange Bezerra usou as redes sociais para lamentar a morte da jovem. “É muito triste você ter que morrer pra provar que estava falando a verdade. Descanse em paz”, escreveu.