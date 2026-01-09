Ana Clara informou fim do namoro com o advogado Bruno Tumoli - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 21:30

Rio - Após muitas especulações, Ana Clara confirmou nesta sexta-feira (9) o término do relacionamento com o advogado Bruno Tumoli. A apresentadora participou do "Maratona Big Day", no Globoplay, e falou brevemente sobre o namoro ao ser questionada por Nicole Bahls.

"Está solteira, Ana Clara?", perguntou a modelo. "Estou", respondeu a ex-BBB.

Ana Clara e Bruno Tumoli viviam um relacionamento há cerca de três anos. Os fãs da apresentadora estranharam o fato dela ter passado a virada do ano em Fernando de Noronha, Pernambuco, na companhia de amigos e sem o namorado.