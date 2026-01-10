Atitude madura de Zé Felipe e Virginia chamou atenção de fãs do ex-casalReprodução / Instagram
“Obrigado Vivibora por salvar hoje o show”, escreveu o cantor na legenda do story, acompanhada de um emoji de coração e outro de piscadinha.
O artista explicou que a aeronave que utilizaria inicialmente apresentou uma pane. Após o problema técnico, Zé Felipe chegou a retornar para casa, mas conseguiu seguir viagem depois que Virginia, 26, disponibilizou seu jatinho particular.
A publicação movimentou as redes sociais e animou fãs do ex-casal. “É meu povo, a volta ainda vem”, comentou uma seguidora. “Gente, me julguem, mas acho que eles combinam demais e precisam voltar. Ele está sentindo falta dela, tá na cara”, opinou outra. “Pode voltar, a gente passa pano!”, escreveu um terceiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.