Atitude madura de Zé Felipe e Virginia chamou atenção de fãs do ex-casalReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Mostrando maturidade após o fim do relacionamento, Zé Felipe, 27, usou as redes sociais neste sábado para agradecer à Virginia Fonseca, sua ex-companheira, por emprestar seu jatinho particular e viabilizar um show em Balneário Rincão, em Santa Catarina.
fotogaleria
Zé Felipe agradeceu a Vírginia em suas redes sociais - Reprodução / Instagram
Zé Felipe está a caminho para show em Balneário Rincão, em Santa Catarina - Reprodução / Instagram
Atitude madura de Zé Felipe e Virginia chamou atenção de fãs do ex-casal - Reprodução / Instagram

“Obrigado Vivibora por salvar hoje o show”, escreveu o cantor na legenda do story, acompanhada de um emoji de coração e outro de piscadinha.

O artista explicou que a aeronave que utilizaria inicialmente apresentou uma pane. Após o problema técnico, Zé Felipe chegou a retornar para casa, mas conseguiu seguir viagem depois que Virginia, 26, disponibilizou seu jatinho particular.

A publicação movimentou as redes sociais e animou fãs do ex-casal. “É meu povo, a volta ainda vem”, comentou uma seguidora. “Gente, me julguem, mas acho que eles combinam demais e precisam voltar. Ele está sentindo falta dela, tá na cara”, opinou outra. “Pode voltar, a gente passa pano!”, escreveu um terceiro.