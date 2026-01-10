Atitude madura de Zé Felipe e Virginia chamou atenção de fãs do ex-casal - Reprodução / Instagram

Atitude madura de Zé Felipe e Virginia chamou atenção de fãs do ex-casalReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 18:24

Rio – Mostrando maturidade após o fim do relacionamento, Zé Felipe, 27, usou as redes sociais neste sábado para agradecer à Virginia Fonseca, sua ex-companheira, por emprestar seu jatinho particular e viabilizar um show em Balneário Rincão, em Santa Catarina.

fotogaleria

“Obrigado Vivibora por salvar hoje o show”, escreveu o cantor na legenda do story, acompanhada de um emoji de coração e outro de piscadinha.O artista explicou que a aeronave que utilizaria inicialmente apresentou uma pane. Após o problema técnico, Zé Felipe chegou a retornar para casa, mas conseguiu seguir viagem depois que Virginia, 26, disponibilizou seu jatinho particular.A publicação movimentou as redes sociais e animou fãs do ex-casal. “É meu povo, a volta ainda vem”, comentou uma seguidora. “Gente, me julguem, mas acho que eles combinam demais e precisam voltar. Ele está sentindo falta dela, tá na cara”, opinou outra. “Pode voltar, a gente passa pano!”, escreveu um terceiro.