Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Publicado 12/01/2026 11:29

Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, encantou os internautas ao publicar uma sequência de fotos de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira (12). A modelo e ex-BBB exibiu as curvas perfeiras ao posar para cliques durante um passeio de barco em Fernando de Noronha. O bumbum redondinho dela chamou a atenção.

fotogaleria

"Noronhando", escreveu Yasmin na legenda. Como era de se esperar, a filha de Luiza Brunet recebeu uma chuva de elogios. "Sereia linda", afirmou um internauta. "Perfeita", comentou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa.

Com alimentação equilibrada e rotina de exercícios, Yasmin eliminou mais de 15 kg no ano passado após ser diagnosticada com lipedema, condição crônica que provoca acúmulo desproporcional de gordura nas pernas e nos braços, além de inflamações e dores.