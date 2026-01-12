Mario Frias e Wagner Moura - Câmara dos Deputados / Divulgação / Etienne Laurent / AFP

Publicado 12/01/2026 12:25 | Atualizado 12/01/2026 13:26

Rio - O deputado federal Mario Frias (PL/SP) criticou o ator Wagner Moura, vencedor na categoria de "Melhor Ator em Filme de Drama" no Globo de Ouro, em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (12). O ex-ator global compartilhou um discurso feito pelo protagonista de "O Agente Secreto" - após a vitória dele na premiação - defendendo a realizações de filmes sobre a ditadura e citando o período vivido no Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta em nossa vida brasileira. Aconteceu há apenas 50 anos. Recentemente, tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita/fascista no Brasil, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura", disse o ator, em uma aparente referência ao governo de Jair Bolsonaro (2019-2023). "Portanto, a ditadura ainda está muito presente no cotidiano brasileiro. Então, temos que continuar fazendo filmes sobre isso", acrescentou.

Mario, então, disparou: "Esse sujeito posa de defensor da democracia enquanto apoia ditaduras como as de Maduro, Chávez e Lula, além de políticos que flertam abertamente com autoritarismo. Discursa contra o fascismo, mas se cala diante do fato de que é sustentado por um Estado corrupto e violento, que rouba dos mais pobres enquanto seus amigos bilionários, banqueiros e grandes empresários sugam até o último centavo do povo", iniciou.



"Finge-se de revolucionário usando o nome do Brasil no exterior apenas para autopromoção. Ignora deliberadamente a existência de presos políticos morrendo na cadeia por crimes que sequer existem na Constituição. Critica a censura, mas vive confortavelmente nos Estados Unidos, usufruindo das liberdades do capitalismo que despreza, enquanto tenta impor ao próprio povo um "comunismo caviar" que jamais aceitaria para si", continuou.



"No fim, não passa de um frango travestido de virtude: alguém que confunde caráter com performance moral e transforma discurso político em negócio lucrativo", concluiu.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mario Frias (@mariofriasoficial)



Em outra publicação, Mario compartilhou uma declaração de Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto", sobre Bolsonaro em entrevista. "Cerca de 10 anos atrás, o Brasil fez uma curva muito acentuada para a direita. E esse tempo agora se foi. O ex-presidente está preso; ele era epicamente irresponsável em não liderar o país". O deputado escreveu na legenda: "Bolsonaro segue pautando o debate político mesmo em silêncio há meses. Tirem Bolsonaro da boca deles e não sobra argumento algum".

Bolsonaro cumpre desde o fim de novembro a pena de 27 anos de prisão na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, por planejar uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).