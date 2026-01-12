Humberto Carrão e Dan Ferreira marcam presença em roda de samba - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/01/2026 09:09

Rio - Humberto Carrão e Dan Ferreira marcaram presença no Samba pra Roda, uma roda de samba no Morro do Pinto, na Zona Central, neste domingo (11). Os atores soltaram a voz, tocaram instrumentos e se divertiram ao lado de outros artistas. Vídeos do momento foram publicados no Instagram Stories.

Na ocasião, eles entoaram canções como "Você não pode me crucificar e não posso escolher", "Não Quero Mais Saber Dela" e "Nos Pagodes da Vida" e animaram o público presente.