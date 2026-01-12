Zezé di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução de vídeo

Zezé di Camargo e Graciele LacerdaReprodução de vídeo

Publicado 12/01/2026 09:33

Rio - Zezé Di Camargo, de 62 anos, recebeu a mulher, Graciele Lacerda, no palco durante seu show no cruzeiro que leva o nome dele, neste domingo (11). Os dois dançaram coladinhos ao som da música "Menina Veneno", sucesso de Ritchie. Um vídeo do momento foi publicado pelo cantor no Instagram.

Nas imagens, Graciele, que já foi dançarina de uma banda sertaneja, performa ao lado de outras bailarinas e interage com o marido em alguns momentos. Ela, inclusive, ganhou uma mão boba dele e um olhar '43'.







"Minha 'Menina Veneno'", escreveu o artista na legenda. Vários internautas reagiram à publicação. "Vocês são lindos juntos", disse uma usuária da rede social. "Ah, que linda. Olha o jeito dele olhar para ela", comentou outra. "Uau, que arraso Graci. E que olhar 43, Zezé. Show", disparou uma terceira pessoa.