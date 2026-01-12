Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Rio - Ana Paula Siebert e Roberto Justus abriram a intimidade do casamento de 10 anos para responder perguntas dos seguidores por meio do Instagram, neste domingo (11). Entre revelações sobre vaidade e manias domésticas, o que realmente roubou a cena foi a revelação da influenciadora sobre a dificuldade do empresário em distinguir mulheres reais de avatares criados por Inteligência Artificial (IA) na internet.

"Pausa para uma pessoa que cai em todas as mulheres de IA do mundo!", divertiu-se Ana Paula. A influenciadora explicou que não se importa que o marido admire outras mulheres bonitas, mas não perdoa a confusão tecnológica do empresário. "Às vezes ele chega e fala: 'amor, você não sabe, encontrei uma mulher linda na internet!'. Eu olho e respondo: 'Amor, é IA!'. (...) Aí ele diz: 'Por isso que era perfeita demais'", contou ela entre risos.



Justus admitiu a "derrota" para a tecnologia: "Todas as mulheres que eu acho lindas na internet são IA". Ele ainda brincou sobre o alto nível de perfeição das imagens: "As mulheres reais estão ficando sem graça perto das de inteligência artificial... tirando a minha, que acho a mais linda do planeta", derreteu-se.



Além dos enganos tecnológicos, Ana Paula entregou que o marido é "cheiroso por inteiro" e não abre mão de passar perfume em todas as partes do corpo. "Eu até pergunto por que ele passa perfume onde ninguém vai cheirar, e ele diz que é cheiroso por completo", revelou. Segundo ela, o empresário também não sai do quarto para tomar café sem antes fazer escova no cabelo: "Ele jamais esqueceria o kit de secador na mala de viagem".



Por outro lado, Justus também apontou as manias da esposa, revelando que Ana Paula costuma ficar sentada no chão "cutucando o pé" quando está pensativa ou nervosa. "Hoje já acho normal, só saio de perto e respeito o momento dela", concluiu o empresário.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert estão casados há 10 anos e têm uma filha juntos, Vicky Justus, de 5 anos, sendo a filha mais nova do empresário e a única com Siebert.