Ana Paula Siebert e Roberto JustusReprodução / Instagram
"Pausa para uma pessoa que cai em todas as mulheres de IA do mundo!", divertiu-se Ana Paula. A influenciadora explicou que não se importa que o marido admire outras mulheres bonitas, mas não perdoa a confusão tecnológica do empresário. "Às vezes ele chega e fala: 'amor, você não sabe, encontrei uma mulher linda na internet!'. Eu olho e respondo: 'Amor, é IA!'. (...) Aí ele diz: 'Por isso que era perfeita demais'", contou ela entre risos.
Justus admitiu a "derrota" para a tecnologia: "Todas as mulheres que eu acho lindas na internet são IA". Ele ainda brincou sobre o alto nível de perfeição das imagens: "As mulheres reais estão ficando sem graça perto das de inteligência artificial... tirando a minha, que acho a mais linda do planeta", derreteu-se.
Além dos enganos tecnológicos, Ana Paula entregou que o marido é "cheiroso por inteiro" e não abre mão de passar perfume em todas as partes do corpo. "Eu até pergunto por que ele passa perfume onde ninguém vai cheirar, e ele diz que é cheiroso por completo", revelou. Segundo ela, o empresário também não sai do quarto para tomar café sem antes fazer escova no cabelo: "Ele jamais esqueceria o kit de secador na mala de viagem".
Por outro lado, Justus também apontou as manias da esposa, revelando que Ana Paula costuma ficar sentada no chão "cutucando o pé" quando está pensativa ou nervosa. "Hoje já acho normal, só saio de perto e respeito o momento dela", concluiu o empresário.