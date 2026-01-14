Xande de Pilares lança 'Nos Braços do Povo Vol. 2'Natan Costa / Divulgação
Gravado no Bar do Zeca Pagodinho, no Vogue Square, no Rio de Janeiro, o álbum reúne 39 faixas e participações especiais de nomes consagrados do gênero.
Xande de Pilares reúne Diogo Nogueira e Ferrugem no álbum 'Nos Braços do Povo Vol. 2'
Projeto chega nas plataformas digitais no dia 29 de janeiro
