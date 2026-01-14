Xande de Pilares lança 'Nos Braços do Povo Vol. 2' - Natan Costa / Divulgação

Publicado 14/01/2026 20:04

Rio - Xande de Pilares lança no dia 29 de janeiro, a partir das 21h, o audiovisual "Nos Braços do Povo Vol. 2" em todas as plataformas de áudio. No YouTube, o projeto chega no dia seguinte, 30 de janeiro, ao meio-dia. O trabalho dá sequência ao projeto iniciado em outubro do ano passado e reforça a proposta de celebrar o samba.



Gravado no Bar do Zeca Pagodinho, no Vogue Square, no Rio de Janeiro, o álbum reúne 39 faixas e participações especiais de nomes consagrados do gênero.

Sombrinha divide os vocais com Xande em “Pra Viver Assim”, “Oitava Cor” e “É Sempre Assim”. Diogo Nogueira participa da regravação de “Espelho”, clássico do pai João Nogueira, enquanto Ferrugem aparece nas músicas “Esqueci de Te Esquecer”, “A Paz” e “Degradê”, single lançado em novembro que já ultrapassa cinco milhões de streams. Entre as novidades, a faixa “Moro Lá” surge como a principal aposta do cantor neste novo volume.