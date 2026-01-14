Sunghoon Jang, conhecido como Hooni, interagiu com Ana Castela nas redesReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
A cantora Ana Castela, de 22 anos, recebeu uma cantada nas redes sociais do influenciador sul-coreano Sunghoon Jang, conhecido como Hooni, nesta terça-feira (13). A artista postou um vídeo de biquíni, em que ele comentou: "Isso! Que linda solteira, Ana!", acompanhado de emojis de olhos arregalados.
O comentário foi o suficiente para que internautas começassem a brincar com a investida. "Eita, que assanhado", comentou uma internauta. "O coreano está de olho na nossa Ana", afirmou uma seguidora.
Ana Castela está solteira desde que anunciou o fim de namoro com Zé Felipe, no último dia 29 de dezembro.
Hooni soma mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e TikTok. Ele ganhou notoriedade no Brasil ao fazer danças com hits nacionais e exaltar sua paixão pelo país. Recentemente, ele fez postagens com uniformes do Flamengo e Ceará.