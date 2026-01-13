Marília Mendonça ganha lançamento póstumo inédito com temática de Carnaval - Divulgação

Publicado 13/01/2026 21:30

Rio - A obra de Marília Mendonça segue alcançando o público com novos lançamentos póstumos. Nesta quinta-feira (15), às 21h, chega às plataformas digitais a canção inédita "Você Me Fez Odiar o Carnaval", mais um registro extraído dos chamados "manuscritos", conjunto de gravações simples deixadas pela artista ainda em vida.

A música integra o acervo de guias gravadas por Marília Mendonça, material comum no processo de composição, no qual os autores registram a canção de forma preliminar. A partir dessas gravações, têm sido realizados lançamentos oficiais que preservam integralmente a voz original da cantora.Com letra assinada por Marília Mendonça em parceria com Matheus Tutz, João Gustavo Dias e Dom Vittor, a canção leva a sofrência característica da artista para o contexto do Carnaval. O refrão resume esse contraste: "Você me fez odiar o Carnaval, vou sair nem a pau, Brasil feliz e eu mal. Você me fez odiar o carnaval, virei anti social".Antes mesmo do lançamento, Marília Mendonça já havia mencionado a música nas redes sociais. Em 19 de outubro de 2021, a cantora comentou no X (antigo Twitter) sobre o projeto, ao indicar que se tratava de uma mistura de romantismo, axé e brega em uma única faixa.A equipe responsável pela gestão do legado artístico da cantora reforça que todos os lançamentos póstumos utilizam exclusivamente gravações originais, sem qualquer recurso de inteligência artificial. A preservação da voz de Marília Mendonça, considerada uma marca essencial de sua trajetória, permanece como um princípio central em todas as publicações oficiais.