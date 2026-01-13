Isabel Veloso e Lucas Borbas - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2026 18:35

Rio - Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais nesta terça-feira (13) e falou sobre os últimos desejos da influenciadora, que morreu aos 19 anos, no último sábado (10). Em vídeo, ele contou que o casal sempre manteve diálogos abertos sobre temas delicados por causa da doença enfrentada por Isabel.

“Eu e a Isabel sempre tivemos uma relação muito fluida. A gente sempre conversava sobre tudo, sobre questões emocionais. A gente sempre tinha uma conversa muito madura sobre alguns pontos, porque a gente sabia que a Isabel tinha uma doença muito difícil. Mas a gente sempre tinha na cabeça que a gente tinha que conversar sobre uns assuntos muito delicados”, afirmou.

Entre esses assuntos, estava a forma como Isabel gostaria de se despedir. Segundo Lucas, o desejo da influenciadora era ser cremada, algo que já havia sido conversado com ele e com a família. “E sobre quais eram os desejos da Isabel com o seu adeus final, um dos desejos da Isabel era ser cremada. É claro, eu respeito sempre a família, respeito sempre o desejo da família, e tanto é isso que eu acabei fazendo um velório. Ela não gostaria disso, mas, em respeito à família, em respeito a todos que estavam lá, eu decidi fazer isso por eles. Mas o desejo da Isabel sempre foi ser cremada”, explicou.

Lucas também detalhou o destino pensado por Isabel para as cinzas. Parte delas, segundo ele, deveria ficar em um local com forte valor afetivo. “O vô da Isabel é o senhor Raul de França Veloso. Era um vô por quem ela tinha um afeto muito grande. E antes da Isabel ter essa doença, a Isabel, infelizmente, perdeu esse avô dela. E quando esse avô dela faleceu, as cinzas do avô foram jogadas entre a divisa de Dois Vizinhos e São Jorge do Oeste, ali na ponte do Rio Chupim”, contou. “E esse era um desejo da Isabel: que essas cinzas fossem jogadas junto com onde as cinzas do avô foram jogadas”, completou.

Em outra resposta, Lucas falou sobre planos que o casal tinha antes da internação de Isabel no Hospital Araxto Guetner. “Antes da Isabel ser internada no Hospital Araxto Guetner, a gente tinha muitos planos. A gente não pensava que ia acontecer tudo isso que aconteceu aí na nossa vida, que a gente ia ter essa fatalidade nesse pequeno transplante de medula óssea que passou… deu muitas intercorrências ali”, relatou.

Entre esses planos, estava um projeto profissional idealizado por Isabel. “Então, antes disso, a Isabel tinha muitos planos, e um plano desses ficou em papel, ficou lá como um projeto de vida, que era a própria marca dela. Não quero falar em detalhes agora porque pode soar diferente, e eu não quero que isso soe diferente para vocês nesse momento”, disse. “Porque eu estou vivendo, a gente, a família está vivendo um momento muito delicado.”

Lucas afirmou que pretende tirar esse projeto do papel no futuro como forma de manter viva a memória da influenciadora e ajudar no sustento do filho do casal. Ao final, agradeceu o carinho do público e destacou que a família seguirá honrando o legado, a força e a luz deixados por Isabel.