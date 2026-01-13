Brasileiros reagiram ao vídeo de Wagner Moura na página do Globo de Ouro Reprodução/Instagram

Rio - O perfil oficial do Globo de Ouro publicou um vídeo de Wagner Moura com o troféu após vencer a categoria Melhor Ator em Filme de Drama pelo trabalho em "O Agente Secreto". O ator se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio. 
Os colegas de profissão e fãs deixaram inúmeros comentários na página da premiação. "Grandão", afirmou Tainá Muller. "O molho do baiano é inefável!!!", declarou Carol Castro. "É ele!!", exaltou Fernanda Nobre. "O primeiro homem brasileiro a ganhar e o homem mais bonito e charmoso que já venceu até hoje!", apontou um internauta. 
Além da vitória de Wagner Moura, o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho faturou a estatueta na categoria "Melhor Filme de Língua Não-Inglesa". 
 
 
 
