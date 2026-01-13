Renan Machado, irmão de Anitta, visitou cidade natal de Hariany Almeida Reprodução/Instagram

Rio - O romance de Hariany Almeida e Renan Machado segue firme. A influenciadora revelou aos seguidores nesta terça-feira (13) que o irmão de Anitta desembarcou em sua cidade natal, Senador Canedo, em Goiás, e publicou um clique do treino na academia ao lado do affair. 
Renan Machado e Hariany Almeida - Reprodução/Instagram
Renan Machado, irmão de Anitta, visitou cidade natal de Hariany Almeida - Reprodução/Instagram
Hariany Almeida chegou a publicar foto beijando Renan Machado - Reprodução/Instagram
"Ele veio, tá?", escreveu ela na legenda. 
A ex-BBB e o empresário aproveitaram a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Hariany estava solteira desde o fim do namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, em fevereiro do ano passado.