Renan Machado, irmão de Anitta, visitou cidade natal de Hariany Almeida Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2026 17:37

Rio - O romance de Hariany Almeida e Renan Machado segue firme. A influenciadora revelou aos seguidores nesta terça-feira (13) que o irmão de Anitta desembarcou em sua cidade natal, Senador Canedo, em Goiás, e publicou um clique do treino na academia ao lado do affair.

"Ele veio, tá?", escreveu ela na legenda.

A ex-BBB e o empresário aproveitaram a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Hariany estava solteira desde o fim do namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, em fevereiro do ano passado.