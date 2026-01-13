Camila Queiroz e Klebber Toledo comemoram primeiro mês de vida da filha, Clara - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2026 20:37

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo celebraram, nesta terça-feira (13), o primeiro mês de vida da filha, Clara. Em uma postagem conjunta nas redes sociais, o casal compartilhou imagens da bebê, sem mostrar o rosto, e declarou o amor pela primogênita.



"Há um mês você transformou as nossas vidas. Hoje sabemos o que é esse amor inexplicável que sempre ouvimos dizer; hoje sabemos o que significa entrega de verdade. Quando você dorme, sentimos saudade e, ao invés de dormir também, passamos horas te observando, babando de amor e tentando aprender com cada som e cada movimento seu. Seu cheirinho, seu cabelinho, seus dedinhos, seus barulhinhos… somos apaixonados por cada detalhe seu. Ser seus pais é o maior papel das nossas vidas. Te amamos com toda a força, Clara. A vida é muito melhor desde que você chegou", escreveram.



A publicação recebeu mensagens de carinho de diversos famosos, entre eles Maisa Silva, Anitta, Beth Goulart e Walcyr Carrasco. Ary Fontoura, que contracenou com Camila em "Êta Mundo Bom!" (2016), comentou: "Vovô está louco pra conhecer a Clarinha".



Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom!", na qual viveram um par romântico. O relacionamento foi assumido publicamente em agosto daquele ano, durante uma viagem a Bariloche. O noivado ocorreu em junho de 2017, e o casamento, em agosto de 2018, em Jericoacoara, no Ceará.



A gravidez foi anunciada em julho do ano passado, quando Camila já estava no quinto mês de gestação. No mês seguinte, o casal realizou um chá revelação reservado, no qual descobriu que teria uma menina. Clara nasceu no início de dezembro e é a primeira filha dos atores.