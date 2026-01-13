Renato Aragão completa 91 anosReprodução / Instagram
Nas imagens publicadas nas redes sociais, Lívian aparece ao lado do pai e da mãe, Lilia Aragão. Na legenda, a atriz fez uma declaração ao humorista, que marcou gerações com o personagem Didi Mocó. “91 aninhos do mais jovem da família. Pai, que presente poder celebrar mais um ano da sua vida. Que venham muitos e muitos anos de vida com muita saúde pra que você possa continuar alegrando tantas pessoas. Feliz aniversário, nosso eterno Didi Mocó. Te amo!”, escreveu.
O humorista é casado com Lilia Aragão desde 1991 e também é pai de Paulo, Ricardo, Renato Jr. e Juliana, do primeiro casamento com Marta Rangel.
