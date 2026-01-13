Giullia Buscaccio compartilhou resultado de ensaio de Carnaval Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Giullia Buscaccio entrou no clima da folia e compartilhou nas redes sociais as fotos de um ensaio de Carnaval, nesta terça-feira (13). A atriz apostou em visual que deixou a barriga à mostra e um toque fashion inusitado: salto alto feito a partir de chinelo verde e amarelo. 
fotogaleria
Giullia Buscaccio apostou em looh ousado em série de clique para a folia - Reprodução/Instagram
Giullia Buscaccio compartilhou resultado de ensaio de Carnaval - Reprodução/Instagram
Giullia Buscaccio - Reprodução/Instagram
"O carnaval começa antes da avenida. Pronta para viver essa temporada como ela merece", afirmou a artista. 
Famosos e admiradores de Giullia reagiram à série de cliques. "Amei", comentou Maisa Silva. "Uau", disse Caio Manhente. "Apaixonada por esse ensaio, ficou perfeito demais!", escreveu uma seguidora. "Ela é babado mesmo", elogiou outra internauta. 