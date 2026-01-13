André Lamoglia publicou foto romântica ao lado de Jade PiconReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - André Lamoglia assumiu oficialmente a relação com Jade Picon e publicou uma foto abraçado com a influenciadora em suas redes sociais na noite desta terça-feira (13). O ator já havia divulgado um clique no qual a ex-BBB apareceria segurando um buquê de flores. 
fotogaleria
Jade Picon e André Lamoglia assumiram de vez o romance - Reprodução/Instagram
Jade Picon e André Lamoglia se beijando - Reprodução de vídeo / Instagram
André Lamoglia publicou foto romântica ao lado de Jade Picon - Reprodução/Instagram
O registro do ator com a namorada agitou os internautas e as celebridades. "Que coisa linda", afirmou Maisa Silva. "La pareja [o casal]", disse Vinicius Jr. "Não estava preparada", brincou uma internauta. "Felicidades", desejou outra seguidora.
Os boatos sobre o envolvimento do casal iniciaram em 2024. A influenciadora é vista com frequência em partidas de futevôlei na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, na companhia do ator. Em junho do ano passado, Jade publicou pela primeira vez uma foto de mãos dadas com André durante viagem para o Peru. Na virada do ano, os dois viajaram para Pernambuco.