André Lamoglia publicou foto romântica ao lado de Jade Picon - Reprodução/Instagram

André Lamoglia publicou foto romântica ao lado de Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2026 19:41

Rio - André Lamoglia assumiu oficialmente a relação com Jade Picon e publicou uma foto abraçado com a influenciadora em suas redes sociais na noite desta terça-feira (13). O ator já havia divulgado um clique no qual a ex-BBB apareceria segurando um buquê de flores.

fotogaleria

O registro do ator com a namorada agitou os internautas e as celebridades. "Que coisa linda", afirmou Maisa Silva. "La pareja [o casal]", disse Vinicius Jr. "Não estava preparada", brincou uma internauta. "Felicidades", desejou outra seguidora.