Key Alves posou agarradinha com a filha, RosamariaReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2026 17:13

Rio - Key Alves compartilhou um novo registro com a filha, Rosamaria, nesta terça-feira (13). A ex-BBB apareceu em foto nas redes sociais agarradinha com a recém-nascida, que veio ao mundo no dia 26 de dezembro e é fruto da relação com o sertanejo Bruno Rosa.

Recentemente, a jogadora de vôlei desabafou sobre as dificuldades do puerpério . "Não é sobre dinheiro, muita gente comentou: 'Nossa, ela que é rica está passando por isso, imagina a gente que é pobre'. É sobre ser mãe, todos os dias amamentar e cuidar", relatou.

Key contou aos seguidores que pretende mostrar o lado real da maternidade. "Estou andando com as tetas de fora e usando fralda até agora. Estou destruída porque estou me dedicando 100% a cuidar da minha filha. Vai ter babá, mas não vai ser agora porque no primeiro mês o bebê precisa da mãe. Então, estou destruída e tem gente que fala que eu vou sentir falta dessa fase", disse ela.