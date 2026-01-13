Ana Castela aproveitando momento de lazer em tempo livre - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2026 13:05

Rio - Ana Castela deixou os seguidores de queixo caído na manhã desta terça-feira (13). A artista usou seu perfil no Instagram para exibir a excelente forma física ao renovar o bronzeado. Em uma sequência de cliques, a "Boiadeira" surgiu usando um biquíni marrom com corte cavado, que destacou seu abdômen sarado e as curvas definidas.

Para embalar os registros, Ana escolheu a própria canção, "Era Sol Que Me Faltava", como trilha sonora. Antes de posar para as lentes, a estrela sertaneja de 22 anos já havia mostrado que o "shape" não vem por acaso. Ela compartilhou detalhes de seu treinamento do dia, com foco em membros superiores, provando que mantém a disciplina mesmo com a agenda lotada de shows.Recentemente, a cantora voltou ao time das solteiras após o fim de um breve romance com o cantor Zé Felipe. O namoro, que foi acompanhado de perto pelos fãs, durou cerca de dois meses e terminou de forma amigável, segundo pessoas próximas.