Ana Castela aproveitando momento de lazer em tempo livreReprodução / Instagram
Para embalar os registros, Ana escolheu a própria canção, "Era Sol Que Me Faltava", como trilha sonora. Antes de posar para as lentes, a estrela sertaneja de 22 anos já havia mostrado que o "shape" não vem por acaso. Ela compartilhou detalhes de seu treinamento do dia, com foco em membros superiores, provando que mantém a disciplina mesmo com a agenda lotada de shows.
Recentemente, a cantora voltou ao time das solteiras após o fim de um breve romance com o cantor Zé Felipe. O namoro, que foi acompanhado de perto pelos fãs, durou cerca de dois meses e terminou de forma amigável, segundo pessoas próximas.
