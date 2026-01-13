O baixista do NX Zero, Caco Grandino, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - César Ovalle / Divulgação e Reprodução / Instagram

O baixista do NX Zero, Caco Grandino, e o presidente Luiz Inácio Lula da SilvaCésar Ovalle / Divulgação e Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2026 13:50 | Atualizado 13/01/2026 13:53

A banda NX Zero se pronunciou em suas redes sociais nesta segunda-feira (12), afirmando que cada integrante tem "sua vida e opiniões" e destacando que o grupo "não apoia discursos antidemocráticos". O comunicado foi publicado dias após o baixista do conjunto, Caco Grandino, comentar com emojis de risadas em uma publicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O NX Zero tem cinco integrantes, cada um com sua vida e suas opiniões, que não representam o grupo como um todo. A banda não apoia discursos antidemocráticos e reforça que sua música é e sempre será um espaço de liberdade, respeito e união, jamais de divisão", esclarece a nota.

fotogaleria

Entenda o caso

Lula postou, na última quinta-feira (8), uma mensagem sobre o seu veto integral ao PL da Dosimetria , que reduziria penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O delegado Yasser Yassine, que concorreu à prefeitura de Formosa, Goiás, pelo Partido Verde (PV) nas eleições municipais de 2024, comentou: "Estive aí. O evento foi lindo. Viva a democracia. Brasil soberano". Então, Caco respondeu com emojis de risada.

Em seguida, Yasser retrucou o baixista. "O rock sempre foi contra a censura e o autoritarismo. Ver rockeiro passando pano pra 9 de janeiro é uma inversão completa do que o gênero representa. Se você não entendeu isso, talvez explique porque o NX Zero parou o tempo", disparou.