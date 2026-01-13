O baixista do NX Zero, Caco Grandino, e o presidente Luiz Inácio Lula da SilvaCésar Ovalle / Divulgação e Reprodução / Instagram
NX Zero se pronuncia após membro comentar em post de Lula: 'Não apoiamos falas antidemocráticas'
Internautas apontaram que nota da banda foi direcionada ao baixista Caco Grandino
NX Zero se pronuncia após membro comentar em post de Lula: 'Não apoiamos falas antidemocráticas'
Internautas apontaram que nota da banda foi direcionada ao baixista Caco Grandino
Ana Castela renova o bronzeado e exibe corpo sarado
Cantora sertaneja aproveitou o tempo livre para curtir momento de lazer
Gisele Bündchen publica registros em família: 'Recarregando as energias'
Filho caçula da modelo aparece em cliques raros
Tadeu Schmidt relata perrengue com obra em prédio após estreia do 'BBB 26'
Apresentador desabafa sobre cansaço e comenta as primeiras impressões do reality
Erika Schneider exibe marquinhas após bronzeamento: 'Com a cor do verão'
Influenciadora voltou de viagem da Suíça
Vídeo! João Gomes encanta ao mostrar filho cantando a música 'Eu Tenho a Senha'
Famosos se derretem: 'Que fofura'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.