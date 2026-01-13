Erika postou foto da marquinha nesta segunda-feira (12)Reprodução / Redes sociais

A influenciadora Erika Schneider, de 34 anos, encantou seus seguidores ao postar, nesta segunda-feira (12), uma foto exibindo marquinhas após fazer um bronzeamento.
Erika fez comparação com foto postada há dias, dela de biquíni na neve - Reprodução / Redes sociais
Erika Schneider acumula mais de 3,9 milhões de seguidores no Instagram - Reprodução / Redes sociais
Erika arrancou elogios dos seguidores em fotos postadas na Suíça - Reprodução / Redes sociais
Erika Schneider estava em viagem na Suíça - Reprodução / Redes sociais
Erika postou foto da marquinha nesta segunda-feira (12) - Reprodução / Redes sociais
"Cheguei de viagem e vim correndo para fazer meu bronze", contou Erika, que voltou recentemente de viagem à Suíça. "Aquele bronze maravilhoso para a gente começar o ano com a cor do verão."
Ela se comparou com uma outra foto sua no país europeu, em que usava o mesmo biquíni, mas na neve.
A influencer acumula mais de 3,9 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha vídeos de viagens e rotina.