Andréia Horta mostra dia de praia com a famíliaReprodução do Instagram

Publicado 13/01/2026 07:56

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Andréia Horta, de 42 anos, compartilhou fotos de momentos especiais de 2026 no Instagram, nesta segunda-feira (12). Nas imagens, a intérprete de Zenilda em "Três Graças" aparece se divertindo com o marido, Ravel Andrade, e a filha do casal, Yolanda, de 1 ano, em uma praia na Bahia, ganhando um beijinho do amado e até mesmo exibindo o corpão em forma.

"Aqui 2026 chegou no paraíso com amor, paz e calor! Foi lindo!", escreveu ela na legenda. Ravel, então, comentou a publicação. "Amor total! A Bahia do nosso amor".

Andréia, inclusive, recebeu vários elogios dos internautas. "Linda demais.. Talento puro", afirmou um usuário da rede social. "Maravilhosa", disse outro. "Como é gostosa", reagiu uma terceira pessoa.