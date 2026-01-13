Marina SenaReprodução do Instagram
Marina Sena comenta a entrada de Juliano Floss no #BBB26:— poponze (@poponze) January 13, 2026
“Já estou morrendo de saudades.” pic.twitter.com/aBhakUgUbU
Agora você pode ler esta notícia off-line
Marina SenaReprodução do Instagram
Marina Sena comenta a entrada de Juliano Floss no #BBB26:— poponze (@poponze) January 13, 2026
“Já estou morrendo de saudades.” pic.twitter.com/aBhakUgUbU
Globo de Ouro posta vídeo de Wagner Moura e brasileiros reagem: 'Grandão'
Artista conquistou prêmio pela atuação no filme 'O Agente Secreto'
Marília Mendonça ganha lançamento póstumo inédito com temática de Carnaval
'Você Me Fez Odiar o Carnaval' chega as plataformas digitais nesta quinta-feira (15)
Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram primeiro mês de vida da filha Clara
'Apaixonados', escreveu o casal ao se declarar para a filha no Instagram
André Lamoglia divulga registro romântico com Jade Picon
Casal assumiu o relacionamento durante a virada do ano em Pernambuco
Giullia Buscaccio surge com look ousado em ensaio de Carnaval
'Pronta para viver essa temporada', declarou a atriz
Viúvo de Isabel Veloso relembra últimos desejos da influenciadora e fala sobre planos deixados por ela
Jovem morreu aos 19 anos no último sábado (10)