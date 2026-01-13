Marina SenaReprodução do Instagram

Rio - Namorada de Juliano Floss, Marina Sena, de 29 anos, falou sobre a entrada do amado no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (12). Dona de sucessos como "Numa Ilha", "Coisas Naturais" e "Saí pra ver o mar", a cantora disse que já está com saudade do amado, que é um dos participantes do Camarote do reality show, e pediu ajuda aos seguidores. 
"Gente, é isso, Jubli está lá no Big Brother e já estou morrendo de saudade. Já estou passando mal de saudade. E, pra compensar essa saudade, falei com Juliano: 'você vai, mas é pra você ganhar. Ganhar Prova do Líder, Prova do Anjo, porque quero mandar meu vídeo, com nossos gatos, fazer um tour pelos gatos, mostrar como estão os gatos pra ele. Você vai com sangue no olho pra compensar isso que vou passar, essa saudade'. Nós vamos fazer ele ganhar, gente", disse ela.
Marina também comentou uma postagem no perfil de Juliano anunciando que ele seria um dos participantes da atração. "vai brilhar, meu amor". Além do influenciador Juliano, o grupo camarote é integrado por Solange Couto, Edilson Capetinha, Aline Campos e Henri Castelli. 