Lucas Borba e Isabel VelosoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/01/2026 08:13

O marido da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borba, compartilhou um relato emocionante no Instagram, na noite desta segunda-feira (12), mostrando um objeto com forma de coração onde estão as cinzas da sua ex-mulher. Ela morreu no último sábado (10), após anos de batalha contra o linfoma de Hodgkin , um câncer que afeta o sistema linfático.

"Esse coração, com as cinzas da Bel dentro, eu quero carregar comigo. Não como algo pesado, mas como companhia. Como um lembrete de tudo o que fomos e do amor que nunca deixou de existir", escreveu Lucas, de 27 anos.

Ele também lembrou do filho do casal, Arthur, de 1 ano, e garantiu que explicará a ele como era a mãe. "Um dia, vou levar esse coração até o lugar que você mais sonhava conhecer. E vou estar lá com o nosso filho. Vou contar pra ele quem você foi, como você amava, como lutou, como viveu intensamente mesmo quando tudo parecia impossível."

Por fim, Lucas desabafou sobre o seu sentimento após a partida de Isabel, aos 19 anos. "Quero que ele sinta, nem que seja no silêncio, que um pedacinho de você ficou aqui. Em mim. Nele. Na nossa história. Você não virou ausência. Você virou raiz."

Trajetória de luta



Isabel foi diagnosticada com o linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos. Desde então, ela começou a compartilhar sua rotina e a luta contra o câncer nas redes sociais. Nascida no Paraná, a jovem também realizava um trabalho de conscientização acerca da doença em seu perfil. Ela passou por diversas quimioterapias e um primeiro transplante de medula óssea.

Quando descobriu que estava com um câncer terminal, sem chances de cura, Isabel decidiu parar o tratamento para realizar alguns sonhos. Em 2024, a jovem se casou com Lucas e, no mesmo ano, anunciou que estava grávida do primeiro filho, Arthur.

Com cinco meses de gestação, Isabel decidiu retomar o tratamento do câncer, já que a doença havia voltado a se espalhar. A influenciadora deu à luz Arthur em 29 de dezembro de 2024. Em maio de 2025, Isabel anunciou a remissão do câncer e comemorou a possibilidade de um segundo transplante de medula óssea.

Em outubro, ela passou pelo transplante e seu pai, Joelson, foi o doador. No início de novembro, ela teve alta hospitalar, mas voltou a ser internada e entubada no fim do mês devido a uma crise de falta de ar. Isabel estava com excesso de magnésio no sangue, havia parado de respirar e não estava saturando. Ela chegou a sair da ventilação mecânica e respirou sozinha, mas retornou no início de dezembro, depois de desenvolver uma pneumonia.

No Natal, Lucas anunciou que a influenciadora despertou do coma após permanecer dias entubada na UTI. De acordo com ele, a jovem apresentava evolução positiva no quadro clínico. Isabel Veloso não resistiu e morreu após 44 dias internada.