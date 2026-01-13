João Gomes e o filho, JorgeReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - João Gomes, de 23 anos, publicou um vídeo pra lá de fofo do filho, Jorge, de 1 ano, cantando a música dele "Eu Tenho a Senha". Na postagem feita no Instagram, nesta segunda-feira (12), o artista, considerado o Rei do Piseiro, deu boas risadas com o pequeno e se derreteu por ele. "Te amo". 
Vários famosos reagiram à publicação. "Meu Deus", comentou Ivete Sangalo. "Aff que coisa linda", disse Paolla Oliveira. "Quanta fofureza", opinou Cyda Moreno. "Preciosidade", disparou Gaby Amarantos. "Que fofura meu Deus", destacou Lucy Alves. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por João Gomes (@joaogomescantor)


Além de Jorge, João também é papai de Joaquim, de 4 meses, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle, de 23 anos.