Rio -  Gisele Bündchen, de 45 anos, exibiu registros de momentos especiais com a família em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (13). Em uma das imagens, a modelo, discreta em relação à vida pessoal, aparece com o filho caçula, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, no colo. 
Gisele Bündchen compartilha fotos em família - Reprodução do Instagram
A loira também compartilhou fotos com Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, frutos da antiga união com Tom Brady, de um passeio à praia e momentos de descanso na piscina.
Na legenda, ela falou sobre os primeiros dias de 2026 e os desejos para este ano. "À medida que o novo ano se inicia, meu coração se enche de gratidão pelos momentos que vivi recarregando as energias com a minha família. Que este ano lhe traga amor, saúde, paz e novas aventuras", escreveu a modelo.
"Que você encontre a coragem para honrar o chamado do seu coração e para se conhecer e se amar mais profundamente. Desejo-lhe bênçãos infinitas e uma jornada linda pela frente. Que 2026 seja um ano com muitas alegrias e cheio de significado. Enviando muito amor", acrescentou. 