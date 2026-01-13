Tadeu Schmidt reclama de ter dormido pouco, mas diz estar felizReprodução / Instagram
"O pessoal foi dormir às duas e tanto da manhã. O dia foi longo ontem e acordei hoje às 7h48. Como eu sei o horário exato? Porque fui ver a hora no momento em que fui acordado por uma obra aqui no prédio. Pelo amor de Deus", desabafou Tadeu, que conseguiu dormir pouco mais de cinco horas.
Apesar do cansaço, o comandante do reality não escondeu o entusiasmo com o novo elenco, que conta com nomes de peso como Solange Couto, Juliano Floss, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Henri Castelli. Ele revelou que a primeira coisa que faz ao levantar é conferir o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil.
"Não tem como estar triste porque eu já ligo a televisão e está lá o 'BBB' 24 horas. Quarto Branco, uma loucura! Casa o maior barato. Dormi pouco, mas estou feliz", garantiu Tadeu.