BTS em apresentação no Grammy Awards, em abril de 2022Reprodução / YouTube

Publicado 13/01/2026 14:28

O fenômeno de k-pop BTS fará três shows no Brasil em 2026. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro na cidade de São Paulo, ainda sem local oficial anunciado. Também não há informações sobre as vendas de ingressos até o momento.

A informação foi revelada no site oficial do grupo nesta terça (13), junto com datas de uma turnê mundial que terá início em Goyang, na Coreia do Sul, em 9 de abril. O grupo passará pela Ásia, América do Norte, América Latina, Europa e Oceania, com shows marcados até março de 2027.

Os shows no Brasil aparecem na lista, mas as informações sobre vendas constam apenas como "em breve". Na América do Sul, o conjunto ainda passa por Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Também conhecido como Bangtan Boys, o BTS é formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook e é um dos maiores fenômenos do k-pop no mundo. O grupo estava em hiato e retorna após muita expectativa dos fãs com um álbum inédito, que será lançado em 20 de março.

A última passagem do BTS pelo Brasil foi em 2019 com a turnê "Love Yourself: Speak Yourself". Eles fizeram dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, que deram origem a um DVD oficial.