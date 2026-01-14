Felca - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/01/2026 11:27

Rio - Felipe Bressanim Pereira, o Felca, criticou os advogados de Hytalo Santos em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada desta quarta-feira (14). O youtuber desabafou após ter o depoimento dele como testemunha em uma audiência que investiga o influenciador e o marido dele, Israel Vicente, na Paraíba, por supostos crimes relacionados à exploração de menores nas redes sociais, vazado. No relato, ele disse que se sentiu em "um circo" na ocasião e que tentaram descredibilizá-lo.

"Hoje uma pessoa vazou a audiência que eu fui de testemunha pro caso Hytalo Santos, quero falar um pouco sobre. Ali, eu queria mesmo ser perguntado o máximo possível sobre o caso pra esclarecer e ajudar no andamento do processo, mas muitas perguntas não foram sobre o caso. Já no início da audiência, percebi que os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar do que defender o acusado, muita doideira. Um atropelando o outro, perguntas absurdas, me senti num circo com palhaços sem graça", iniciou.

"Um tribunal não é uma rede social, meu objetivo era ajudar a Justiça, contribuindo com os fatos, mantendo o máximo possível da responsabilidade e respeito que a situação merece, sem atropelar ninguém e de forma direta pra registrarem no processo. Nada disso inclui performar indignação. A galhofa deixei pros advogados do Hytalo", continuou ele, que reforçou a importância da pauta.

"Ali tava sendo discutido algo crítico, uma criança que perde a infância é tão absurdo que tudo que é falado sobre isso é pouco. Muito foi feito nesses últimos meses, mas ainda é pouco. O Brasil precisa amadurecer urgentemente a discussão sobre adultização infantil. Isso ainda é de responsabilidade de todos nós, por parâmetros mais claros e de proteção efetiva à infância", analisou.

Por fim, Felca disparou: "Sobre o que o advogado do Hytalo distorceu pra me acusar de hipocrisia e que foi indeferido, não tenho muito a dizer. Ele trabalhou duro pra cunhar uma boa pergunta e o resultado foi esse. Antes, falei que era um circo com palhaços sem graça, mas esse foi exceção, achei engraçado. Se toda essa pataquada servir para ajudar a causar mudanças, tá valendo", concluiu.

O DIA tenta contato com a defesa de Hytalo Santos. O espaço segue aberto.

Entenda

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram presos em agosto do ano passado, investigados por tráfico humano e exploração sexual infantil. As prisões ocorreram após o vazamento de informações sigilosas e execução de ações civis que poderiam comprometer a investigação criminal, segundo o Ministério Público da Paraíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes, acusando Hytalo de explorar a imagem de menores de idade nas redes sociais. No momento, a publicação ultrapassa a marca de 51 milhões de views. Com isso, Hytalo foi banido da rede social Instagram e o marido também teve a conta desativada após tentar defender o influencer.