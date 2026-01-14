Luísa Sonza e Roberto Menescal - Pam Martins / Divulgação

Luísa Sonza e Roberto MenescalPam Martins / Divulgação

Publicado 14/01/2026 11:36

Inspirada em um dos gêneros que moldaram a música brasileira no final dos anos 1950, a artista Luísa Sonza, de 27 anos, lançou o seu novo álbum, "Bossa Sempre Nova", nesta terça-feira (13). projeto de 14 músicas conta com coproduções dos consagrados violonistas Roberto Menescal e Toquinho.

fotogaleria

O disco revive clássicos como "Samba de Verão", de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, "Águas de Março" e "Triste", de Elis Regina (1945-1982) e Tom Jobim (1927-1994). Também são regravadas, na voz de Luísa, músicas da dupla de Menescal com Ronaldo Bôscoli (1928-1994): "O Barquinho", "Você", "Ah! Se Eu Pudesse" e "Nós e o Mar".

Já a canção "Um Pouco de Mim" foi escrita por Luísa enquanto ela estava em Los Angeles. Por sugestão do produtor Douglas Moda, ela enviou um áudio da faixa a Roberto, que fez o violão e a harmonia.

Toquinho também é o autor de sucessos recriados para o álbum, como "Carta ao Tom 74" e "Tarde de Itapoã", ambas feitas em parceria com Vinícius de Moraes (1913-1980).

O trio também gravou "Consolação", um afro-samba de Vinícius e Baden Powell (1937-2000), "Onde Anda Você", uma das primeiras músicas de Vinícius em parceria com Hermano Silva, e "Só Tinha De Ser Com Você", de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira (1914-1995).

Trajetória

Luísa Sonza já lançou três álbuns de estúdio: "Pandora" (2019), "Doce 22" (2021) e "Escândalo Íntimo" (2023). Ela começou sua carreira fazendo covers de músicas para as redes sociais e após o seu primeiro EP autoral, se consolidou como uma artista renomada, marcando presença na TV, como atriz e em reality shows.