Luísa Sonza e Roberto MenescalPam Martins / Divulgação
Luísa Sonza recria clássicos da bossa nova em álbum com Roberto Menescal e Toquinho
Disco conta com covers de Tom Jobim, Elis Regina, Vinícius de Moraes, entre outros
Rafa Kalimann prestigia lançamento de novo projeto de Nattan
Influenciadora fez primeira aparição após o nascimento da filha
Bella Campos publica ensaio sensual em cachoeira
Atriz apostou em um top de miçangas ousado
Lauana Prado fala sobre recomeços após fim de noivado
Cantora informou término da relação no domingo (11)
Ludmilla e Brunna Gonçalves celebram 8 meses da filha Zuri com festa da 'Moana'
Decoração contou com referências tropicais e personagens do filme da Disney
Xande de Pilares reúne Diogo Nogueira e Ferrugem no álbum 'Nos Braços do Povo Vol. 2'
Projeto chega nas plataformas digitais no dia 29 de janeiro
Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff faz pedido carinhoso à madrasta Gabriela Versiani
Leo mudou os planos da influenciadora; entenda
