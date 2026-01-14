Gabriela Versiani e LéoReprodução / Instagram

Rio - A influenciadora Gabriela Versiani compartilhou um momento íntimo da rotina com Léo, filho de Murilo Huff com Marília Mendonça (1995–2021). Em publicação nas redes sociais, ela contou que o menino fez um pedido simples, mas cheio de afeto, que acabou mudando os planos do dia.
Na imagem, Gabriela aparece abraçada com Léo durante a soneca da tarde. Segundo ela, o menino pediu para que ficasse ao seu lado enquanto descansava. A influenciadora aceitou na hora, mesmo sabendo que se atrasaria para outros compromissos. “Gabi, só se você dormir comigo’. E assim a gente atrasa tudo para fazer uma ‘quiança’ cochilar para aguentar o cine com os amigos. Tempo… Vai com calma”, escreveu.