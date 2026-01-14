Maira Cardi - Reprodução / Instagram

Rio - Maira Cardi voltou a repercutir nas redes sociais após revelar um presente fora do comum para a babá de sua filha. Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora contou que deu à funcionária, identificada como Preta, um cartão black em seu próprio nome para ajudar nas despesas do dia a dia.

“Apesar das minhas babás receberem três vezes mais do que recebe uma enfermeira, no caso da Preta, ela tem um cartão black no nome dela onde sempre paguei combustível e algumas coisinhas que ela precisa. Sinceramente, eu nem olho a fatura para saber, mas ela tem minha confiança toda”, afirmou Maira. A empresária ainda explicou que o cartão surgiu de forma natural, já que Preta utiliza o carro da família com frequência.

Durante o relato, Maira também lembrou que já presenteou a babá com um automóvel, mas que hoje quem mais usa o veículo é a filha da funcionária. “Sem contar que hoje o carro que dei para Preta acaba que a filha dela que usa, então no dia a dia ela fica mais com o meu carro”, disse. A explicação veio após uma seguidora questionar como Preta arcava com custos como IPVA e combustível.

Segundo Maira, o carro foi dado para melhorar a rotina da colaboradora. “Eu soube que ela levava umas três horas para chegar na minha casa e ficava pouco com o filho dela. Ela morava em um bairro muito distante. Por isso, eu dei um carro para ela ter mais qualidade de vida”, contou. A influenciadora ainda revelou que, ao longo dos anos, já presenteou Preta com um iPhone de última geração e até com uma casa, na época em que se mudou do Rio de Janeiro para Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com Maira, o imóvel foi entregue já mobiliado, como forma de garantir conforto e manter a funcionária por perto, já que valoriza o trabalho que ela realiza.