Lorena Maria se mudou da casa que morou junto de MC DanielReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2026 16:06

Rio - Lorena Maria revelou aos seguidores nesta quarta-feira (14) que se mudou da mansão que vivia com o ex-namorado, MC Daniel. A influenciadora mostrou as caixas de papelão na área externa e comemorou a nova fase.

"Finalmente dia de mudança", escreveu nos Stories. Ela também explicou o motivo de ter permanecido na casa até agora. "Fiquei nessa por 45 dias até eu poder entrar pra nova, que no caso é hoje, graças a Deus", disse ela.

Lorena compartilhou uma foto do filho, Rás, de 10 meses, se refrescando no banheiro e falou sobre a vontade de proporcionar coisas boas ao herdeiro. "Ele tem o próprio ofurô. Não vou te mimar mas eu vou te dar tudo do bom e do melhor!"

O ex-casal tornou o relacionamento público em agosto de 2024, durante uma viagem a Fernando de Noronha. Em janeiro do ano passado, com Lorena na reta final da gestação, o MC Daniel a pediu em casamento. Rás nasceu em fevereiro.