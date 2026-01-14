Wesley Safadão embarca com a mulher e os filhos em navio

Rio - Wesley Safadão embarcou nesta quarta-feira (14) no navio WS On Board. O artista chegou a bordo na companhia da mulher, Thyane Dantas, e dos três filhos, Ysis, Dom e Yhudy, fruto da antiga relação com Mileide Mihaile.

A embarcação sai do Porto de Santos, em São Paulo, e terá paradas em Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e o desembarque acontece no sábado (17). Entre as atrações anunciadas estão Bell Marques, Léo Santana, Natanzinho Lima, Murilo Huff, É o Tchan!, Taty Girl, Eric Land, Marcynho Sensação e Seu Desejo.

