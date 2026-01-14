Poliana Rocha atualizou estado de saúde da mãe, Ebonina - Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2026 14:54

A mãe da influenciadora Poliana Rocha, Eponina, de 84 anos, sofreu uma queda e ficou com hematomas no rosto e no joelho. A comunicadora atualizou seus seguidores, nesta quarta-feira (14), sobre a evolução do tratamento das lesões.

"Pra quem tá aqui perguntando da minha mãezinha. Ela já tá tomando as arniquinhas dela, tá passando uma pomadinha aqui, mas esses roxos vão demorar mesmo a sair porque foi um tombo muito grande. Aqui [no colo] também tá um pouquinho roxo e o joelho, mas tá um dia após o outro. Daqui a pouco tá boa se Deus quiser", disse Poliana.

A influencer também já havia afirmado, na terça-feira (13), que Eponina estava bem, apesar do susto. "Não está sentindo nada, vai tomar só um anti-inflamatório, eu vou perguntar para o doutor que pomadinha ela passa para tirar esse roxo", disse.

O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (12). Ela fez exames de raios-X e tomografia, e os resultados não atestaram nada.