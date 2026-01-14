Poliana Rocha atualizou estado de saúde da mãe, EboninaReprodução / Instagram
Aos 84 anos, mãe de Poliana Rocha sofre acidente e fica com hematoma no rosto
Influenciadora tranquilizou seguidores nas redes sociais
Ex-chiquitito Pierre Bittencourt conhece filha de Aretha Oliveira
Pata e Mosca: Pierre Bittencourt compartilha registro fofo ao conhecer a filha de Aretha Oliveira e encanta seguidores
Ana Castela ganha cantada de influenciador sul-coreano: 'Que linda solteira'
Cantora recebeu o comentário em publicação de biquíni
Key Alves desabafa sobre puerpério: 'Chorava todos os dias'
Ex-BBB compartilha as dores e delícias da nova fase na internet
Luísa Sonza recria clássicos da bossa nova em álbum com Roberto Menescal e Toquinho
Disco conta com covers de Tom Jobim, Elis Regina, Vinícius de Moraes, entre outros
Felca critica advogados de Hytalo Santos e dá detalhes de audiência: 'Me senti num circo'
Youtuber prestou depoimento à Justiça em caso de influenciador
