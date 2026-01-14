Pierre Bittencourt conhece filha de Aretha Oliveira - Reprodução / Instagram

Pierre Bittencourt conhece filha de Aretha OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2026 13:51

Rio - Se existe uma amizade que resistiu ao tempo, é a de Aretha Oliveira e Pierre Bittencourt. Os eternos Pata e Mosca, da primeira versão brasileira de "Chiquititas" (1997-2001), encantaram os seguidores nesta terça-feira (13) ao compartilharem registros de um reencontro repleto de nostalgia e afeto.

O motivo da visita foi especial: Pierre foi finalmente conhecer a pequena Aniki, de 9 meses, filha de Aretha com o argentino Sebastian Goldberg. "E o titio Pierre veio conhecer a pequena. Não sei quem sorriu mais neste lindo encontro!", celebrou a atriz em suas redes sociais.



Irmandade além das telas A conexão entre os dois é histórica. Aretha e Pierre foram os únicos integrantes do elenco infantil a permanecerem durante todas as cinco fases da novela gravada na Argentina. Na trama, os irmãos órfãos emocionaram o Brasil, e a parceria se transformou em uma amizade de 25 anos na vida real.



"Volte sempre, Pi. Você é família e ela já sabe! Bora viver mais uma etapa da vida juntos, como há tantos anos a gente vem fazendo com tanta parceria e irmandade!", completou Aretha em sua legenda.

Como não poderia deixar de ser, os fãs da novela foram à loucura com os registros. Entre os comentários, um seguidor criou um trocadilho que viralizou: "Chiquititio", escreveu, unindo o nome da trama ao novo "cargo" de Pierre. Outros destacaram a semelhança física que os dois mantêm até hoje: "Vocês continuam se parecendo irmãos de carne e sangue".



O encontro serviu para lembrar que, para os órfãos do Orfanato Raio de Luz, o tempo passou, mas os laços criados na infância permanecem intactos.