Key Alves e sua filha, Rosamaria - Reprodução / Instagram

Key Alves e sua filha, RosamariaReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2026 12:39

Rio - A maternidade real bateu à porta de Key Alves. A jogadora de vôlei, que deu à luz Rosamaria no final de dezembro, abriu o jogo com seus seguidores sobre os desafios do puerpério. Em um relato sem filtros através do Instagram, nesta terça-feira (13), Key revelou que precisou de intervenção médica para lidar com o impacto emocional da nova rotina.

fotogaleria

Key confessou que o nível de tristeza e ansiedade chegou a um ponto alarmante, afetando até sua conexão com a filha. "Estou tomando um remedinho para controlar a ansiedade. Eu chorava todos os dias e estava ficando muito depressiva, no nível extremo. Eu não aguentava mais e queria a minha vida de volta. Percebi que estava mal quando comecei a colocar o carrinho da bebê de lado para não olhar para ela", desabafou.



A atleta de alto rendimento explicou que a falta de uma rotina estruturada foi um dos gatilhos para a crise. Segundo ela, a medicação, iniciada há dez dias, foi essencial para estabilizar seu humor: "Voltei ao normal".



Além da saúde mental, Key questionou a perfeição exibida por outras influenciadoras no pós-parto. Com as "tetas vazando leite" e o cabelo desarrumado, ela ironizou a pressão estética dessa fase.



"Fico impressionada com essas blogueiras que são mães e que ficam lindas toda vez. Será que a internet está enganando a gente? Porque aqui em casa não está sendo assim, não. Não tenho mais condição nenhuma, estou vivendo pela minha filha", disparou a ex-BBB, citando que cuidados básicos como manicure e sobrancelha ficaram em segundo plano.

Key confessou que o nível de tristeza e ansiedade chegou a um ponto alarmante, afetando até sua conexão com a filha. "Estou tomando um remedinho para controlar a ansiedade. Eu chorava todos os dias e estava ficando muito depressiva, no nível extremo. Eu não aguentava mais e queria a minha vida de volta. Percebi que estava mal quando comecei a colocar o carrinho da bebê de lado para não olhar para ela", desabafou.A atleta de alto rendimento explicou que a falta de uma rotina estruturada foi um dos gatilhos para a crise. Segundo ela, a medicação, iniciada há dez dias, foi essencial para estabilizar seu humor: "Voltei ao normal".Além da saúde mental, Key questionou a perfeição exibida por outras influenciadoras no pós-parto. Com as "tetas vazando leite" e o cabelo desarrumado, ela ironizou a pressão estética dessa fase."Fico impressionada com essas blogueiras que são mães e que ficam lindas toda vez. Será que a internet está enganando a gente? Porque aqui em casa não está sendo assim, não. Não tenho mais condição nenhuma, estou vivendo pela minha filha", disparou a ex-BBB, citando que cuidados básicos como manicure e sobrancelha ficaram em segundo plano.

O desabafo de Key acende um alerta importante sobre o "Baby Blues" e a depressão pós-parto, mostrando que, por trás do glamour das redes sociais, existe uma mulher tentando se reencontrar em meio ao caos da maternidade.