Key confessou que o nível de tristeza e ansiedade chegou a um ponto alarmante, afetando até sua conexão com a filha. "Estou tomando um remedinho para controlar a ansiedade. Eu chorava todos os dias e estava ficando muito depressiva, no nível extremo. Eu não aguentava mais e queria a minha vida de volta. Percebi que estava mal quando comecei a colocar o carrinho da bebê de lado para não olhar para ela", desabafou.
A atleta de alto rendimento explicou que a falta de uma rotina estruturada foi um dos gatilhos para a crise. Segundo ela, a medicação, iniciada há dez dias, foi essencial para estabilizar seu humor: "Voltei ao normal".
Além da saúde mental, Key questionou a perfeição exibida por outras influenciadoras no pós-parto. Com as "tetas vazando leite" e o cabelo desarrumado, ela ironizou a pressão estética dessa fase.
"Fico impressionada com essas blogueiras que são mães e que ficam lindas toda vez. Será que a internet está enganando a gente? Porque aqui em casa não está sendo assim, não. Não tenho mais condição nenhuma, estou vivendo pela minha filha", disparou a ex-BBB, citando que cuidados básicos como manicure e sobrancelha ficaram em segundo plano.