Mãe de MC Kevin revela carta psicografada atribuída ao filho - Reprodução / Instagram

Mãe de MC Kevin revela carta psicografada atribuída ao filhoReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2026 15:08

Rio - Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, compartilhou nesta terça-feira (13) o relato de uma carta psicografada que teria recebido do filho meses após a morte do funkeiro. Em publicação nas redes sociais, ela se emocionou ao falar do conteúdo da mensagem e abriu espaço para esclarecer dúvidas e rebater comentários críticos.



No Instagram, Valquíria publicou imagens segurando a carta, cujo conteúdo não é legível. Na legenda, escreveu: “Hoje tive o privilégio de receber uma carta psicografada do meu filho. Filho, só quero te dizer que eu também amo você e vou amar pra sempre. Você faz falta aqui, mas sei que você continua cuidando de mim. Te amo ontem, hoje, amanhã e vou te amar pra sempre. Obrigada por tudo, filho.”



Após a repercussão, a mãe de Kevin explicou, nos stories, como teve contato com a psicografia. Segundo ela, o episódio ocorreu cerca de cinco ou seis meses depois da morte do artista, em 2021. “Esse negócio da carta eu não acreditava. Uma amiga minha foi em um desses lugares que psicografa cartas e pediu para eu ir com ela. Eu acabei indo, fiquei bem na frente pra ver se não era charlatão, essas coisas”, contou.



Valquíria relatou que se emocionou durante a sessão, antes mesmo de saber a quem a carta se referia. “Na hora que ele pegou a caneta pra escrever essa carta, eu comecei a chorar, não consegui parar. Só parei de chorar quando o médium soltou a caneta. Aí eu falei: ‘Essa carta foi o meu filho que escreveu’. Depois acabou a sessão e ele falou Kevin Nascimento Bueno. Aí eu fiquei encucada”, disse.



Ela explicou que, de acordo com o médium, a mensagem não teria sido escrita diretamente por Kevin, mas por mentores espirituais. “Eles tinham passado só pra me acalmar e falar que ele estava sendo bem cuidado por duas pessoas que receberam ele no plano espiritual, que eram da família dele. E nessa carta falou até os nomes dessas pessoas. Acredite ou não, foi o que aconteceu”, afirmou.



Em tom de desabafo, Valquíria falou sobre o luto. “O que me conforta é saber que ele sempre estará cuidando de mim, e que ele está bem no plano espiritual que ele se encontra. Perder um filho… eu nem sei a palavra. Eu sei o que eu sinto, o que eu vivo, o quanto o Kevin faz falta até hoje, o quanto eu choro todos os dias. Eu acho que nunca vou me conformar que meu filho foi embora”, declarou. “Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu amo meu filho e ele me amava também”, completou.



A mãe do funkeiro também respondeu a críticas de internautas que questionaram a veracidade da carta. “Teve gente que falou: ‘Ah, lógico que a pessoa sabe, o Kevin era famoso’. Gente, acorda, eu tô falando. Sim, a pessoa sabe que eu sou a mãe do Kevin. Porém, o que foi psicografado só eu e o Kevin sabia. Porque tem coisas que eu sei, que não contei pra ninguém, não vim nas redes sociais falar. É algo íntimo meu com meu filho”, disse.



Ao final, Valquíria agradeceu as mensagens de apoio e deixou uma reflexão. “Eu fiquei muito feliz, chorei, claro. Esse tipo de mensagem toca o nosso coração. Obrigada, meu filho, de onde você estiver. Amém hoje, perdoem hoje, abracem hoje, porque o daqui a pouco não pertence mais a nós”, concluiu.