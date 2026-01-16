Henri Castelli - Divulgação/Globo

Publicado 16/01/2026 08:19

Rio - Henri Castelli segue em observação médica após ter duas crises convulsivas no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. O ator de 47 anos teve o estado de saúde atualizado por sua equipe, nesta sexta-feira (16), em uma publicação feita no Instagram Stories.

"Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem. A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio", diz a nota.

Com a saída de Henri, a vaga dele no reality será será substituída por um jogador do Quarto Branco. Tadeu Schmidt informou, na noite desta quinta-feira (15), que as últimas três pessoas que permanecerem na temida dinâmica entrarão na casa mais vigiada do Brasil, e disputarão o prêmio de mais de R$ 5 milhões.

Entenda

Henri deixou o programa por motivo de saúde. Ele teve uma crise convulsiva durante a Prova do Líder, na quarta-feira (14), e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Ao retornar para a casa, ele sofreu outra convulsão enquanto conversa com os brothers na área externa. Devido a isso, precisou deixar o reality show.