Carolina Dieckmmann usa diamante feito com cinzas de Preta Gil - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 16:14

Rio - Carolina Dieckmmann apareceu usando uma joia feita a partir das cinzas de Preta Gil. O diamante integra um colar exibido pela atriz em uma série de fotos publicadas recentemente, em uma delas com marcação do perfil da cantora, morta em 20 de julho de 2025.

A joia foi criada a partir das cinzas de Preta, transformadas em diamantes e distribuídas entre familiares e amigos próximos. A iniciativa atendeu a um desejo manifestado pela própria artista antes de morrer. A ideia era dar às cinzas um novo significado e perpetuar sua memória de forma simbólica.Amigas de longa data, Carolina e Preta mantiveram uma relação marcada por afeto, parceria e presença constante nos momentos mais importantes da vida pessoal e profissional de ambas. O uso do colar, para pessoas próximas, representa uma forma íntima de manter viva essa conexão.Preta Gil morreu aos 50 anos, nos Estados Unidos. Ela enfrentava um câncer no intestino desde 2023 e chegou a passar por uma cirurgia considerada bem-sucedida. Em agosto de 2024, no entanto, a doença voltou em estágio metastático. A cantora estava fora do Brasil para dar continuidade ao tratamento quando morreu.A transformação das cinzas em diamantes foi uma decisão compartilhada apenas com pessoas do círculo mais íntimo da artista, que receberam as joias como lembrança permanente de sua história, trajetória e afetos.